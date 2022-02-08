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Боррель не ждет полного прекращения поставок газа из России в ЕС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сценарий, при котором ЕС столкнется с полным прекращением поставок газа, не выглядит реалистичным, заявил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Я не думаю, что Россия будет на 100% перекрывать поставки газа. Однако мы можем столкнуться с ситуацией, в которой объемы поставок снизятся. В таком случае другим поставщикам нужно будет активизироваться", - сказал он в Вашингтоне. Его выступление было организовано посольством Франции в США и Атлантическим советом.

ЕС активно ищет альтернативные источники снабжения газом на случай обострения ситуации с Россией. В частности, как сообщалось, Брюссель ведет переговоры по этой теме с США, Катаром и рядом других стран.

ЕС газ Россия Жозеп Боррель

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