ЕС ведет с США и другими странами переговоры о поставках газа

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ, сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для достижения энергетической безопасности мы строим партнерство с США, и речь идет в основном больше о поставках сжиженного природного газа", - приводят ее слова западные СМИ.

По словам главы Еврокомиссии, ведутся переговоры об увеличении поставок газа и с другими поставщиками, например, с Норвегией.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель написал в своем блоге, что РФ повысила устойчивость перед экономическими санкциями Запада, в то время как Европа страдает зависимостью от российских поставок газа.

"Мы должны срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и возможность совместной закупки газа", - отмечал Боррель.

Он объявил, что трансатлантическая безопасность в области энергетики будет темой на Энергетическом совете ЕС-США, на заседание которого отправился Боррель.