Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2022 год с 4,0% до 5,9%, обновленная оценка передана в правительство РФ, сообщила во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.

По данным издания, показатель был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина, который в конце сентября просил правительство до 4 февраля 2022 года уточнить прогноз социально-экономического развития (включает показатель инфляции) и оценить изменение основных параметров федерального бюджета на период 2022-2024 годов.

По словам собеседника газеты, близкого к правительству, "хотя действительно новый прогноз сформирован, его параметры являются гибкими, во многом они зависят от конъюнктуры". Источник сообщил, что сейчас власти активно обсуждают, какой объем бюджетных средств будет доступен в этом году дополнительно к уже предусмотренным в законе суммам. По его словам, по итогам 2022 года ожидаются сверхплановые доходы и необходимо более точно понять их сумму, чтобы оценить, какими ресурсами власти располагают для финансирования мер из будущего послания президента Федеральному собранию.

Представитель Минэкономразвития заявил газете, что сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития будут представлены в апреле. По его словам, динамика инфляции в этом году будет зависеть от целого ряда факторов: темпов мировой инфляции, на которую, в свою очередь, будут влиять денежно-кредитная политика ведущих стран, скорость восстановления глобальных цепочек поставок, ситуация с урожаем в государствах - ключевых производителях сельхозпродукции.

Как сообщалось, годовая инфляция в РФ, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 8,82% на 28 января после 8,64% на 21 января. В 2021 году инфляция в РФ составила 8,39%.

Официальный прогноз Центробанка по инфляции на 2022 год пока равняется 4-4,5%. При этом аналитики, опрошенные ЦБ в конце января-начале февраля, ожидают гораздо более высокие цифры - в среднем на уровне 5,5%.