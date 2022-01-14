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Минэкономразвития предварительно оценило рост ВВП РФ в 2021 году в 4,4-4,5%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2021 году, по предварительным оценкам, мог составить порядка 4,4-4,5%. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Гайдаровского форума.

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По его словам, за январь-ноябрь 2021 года рост оценивался выше – на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2020 года, но затем Росстат пересмотрел данные за 2020 год (таким образом немного повысив базу), когда падение экономики составило 2,7%, а не 3,0%, как считалось изначально.

Прогноз роста на 2022 год, по его словам, Минэкономразвития сейчас сохраняет на уровне 3,0%. Такому росту, по словам министра, в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+ в этом году, которое может добавить до 0,8 п.п. в рост экономики.

"Росстат пересчитал базу 2020 года (снижение ВВП РФ составило 2,7% вместо 3,0% по предыдущей оценке - ИФ), при этом месячные данные не пересчитал. Поэтому очевидно, что годовая оценка за 2021 год будет ниже, чем 4,7% (оценка министерства роста ВВП за январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года - ИФ). Очень предварительная оценка роста ВВП за 2021 год исходя из этого – 4,4-4,5%", - сказал министр.

"Прогноз на этот год по росту сейчас сохраняем 3%. Уточнение по графику будет в апреле", - добавил он.

"В этом году определенный запас есть, связанный с ОПЕК+ (завершение этой сделки и увеличением добычи - ИФ), которое может дать дополнительно до 0,8 п.п. в рост (экономики - ИФ) в этом году по сравнению с 2021 годом", - пояснил Решетников уверенность в росте экономики на 3% в текущем году.

Как сообщалось, ВВП РФ в ноябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,8% в октябре. В целом за январь-ноябрь 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на уровне 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равнялся 4,2%. Решетников прогнозировал в середине декабря рост ВВП РФ в 2021 году темпами не менее 4,3%.

В 2022-2024 годах министерство ожидает рост российской экономики на уровне 3,0% в год.

ЦБ прогнозировал рост ВВП РФ "около 4,5%" в 2021 году, рост в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по росту ВВП в 2021 году равняется 4,4%, на 2022 год – 2,4%.

Минэкономразвития Максим Решетников

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