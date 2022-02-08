Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро на "Московской бирже" во вторник утром меняются незначительно, рубль почти стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,47-75,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,58 руб./$1 (+10,5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,3125 руб./EUR1 (+4,25 копейки к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,69 копеек к уровню закрытия 7 февраля, до 80,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,06 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20,56 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов 8 февраля на фоне неоднозначных внешних сигналов. Инвесторы проявляют разнонаправленный интерес к рисковым активам на глобальном рынке. Свою долю в некоторую неопределенность добавляет и вялая динамика нефтяных цен.

В новостной геополитической повестке вокруг Украины и России сохраняются выжидательные настроения. Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом Франции сообщил, что Эммануэль Макрон обещал обсудить во вторник с Киевом предложения России по гарантиям безопасности. Сам Макрон считает, что ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, европейцами, а также его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путин обратил внимание французского коллеги на нежелание Киева выполнять "минские договоренности".

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $92,55 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $91,28 за баррель, что практически на уровне закрытия рынка 7 февраля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют разнонаправленную динамику: китайский CSI 300 снизился на 2,14%, японский Nikkei 225 растет на 0,25%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляетна 1,21%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,79%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,54%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 практически не изменился.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились по итогам волатильной сессии в понедельник, однако Dow Jones Industrial Average сумел прибавить один пункт и избежал снижения. На прошлой неделе основные индексы выросли на 1,1-2,4%. В пятницу ключевым событием стала публикация данных с рынка труда, показавших рост числа рабочих мест в экономике США в январе на 467 тысяч вместо ожидавшегося увеличения на 125 тысяч.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.