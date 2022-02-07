Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили переговоры в Кремле, продолжавшиеся более пяти часов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Переговоры закончились. Президенты готовятся к пресс-конференции", - сказал Песков.

Стороны изначально не устанавливали временные параметры переговоров, предполагая, что они будут продолжительными и объемными по содержанию.

"Мы не ставили ограничений. Все на усмотрение президентов", - сказал "Интерфаксу" Песков.

Перед саммитом французский лидер говорил, что ждет переговоров с оптимизмом, но не верит в спонтанные чудеса.

Песков ранее также предупреждал, что от одной этой встречи ждать "решительных переломов" не стоит, но говорил, что переговоры должны быть долгими и содержательными. По его словам, главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

После встречи в Кремле Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.