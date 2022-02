S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе, Dow Jones вырос на один пункт

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились по итогам волатильной сессии в понедельник, однако Dow Jones Industrial Average сумел прибавить один пункт и избежал снижения.

На прошлой неделе основные индексы выросли на 1,1-2,4%. В пятницу ключевым событием стала публикация данных с рынка труда, показавших рост числа рабочих мест в экономике США в январе на 467 тысяч вместо ожидавшегося увеличения на 125 тысяч.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse.

Однако есть сигналы чрезмерно "медвежьего" настроя инвесторов. Например, это проявляется в том, что акции компаний, не оправдывающих ожидания рынка, резко падают, указывает Марко Коланович из JPMorgan Chase.

"Как только слишком пессимистичный настрой уйдет, мы ожидаем подъема рынка", - добавил он.

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive взлетели на 21% на слухах об интересе к покупке компании со стороны Amazon.com Inc. и других крупных игроков.

Котировки акций авиакомпании Spirit Airlines подскочили на 17% благодаря новости о слиянии с Frontier Group Holdings Inc. стоимостью $6,6 млрд. Акции Frontier подорожали на 3,5%.

Капитализация производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. поднялась на 1% на новости о повышении квартальных дивидендов на 5% - до 15,75 цента на акцию.

Акции Tyson Foods подорожали на 12%. Производитель продуктов питания увеличил чистую прибыль в первом квартале 2022 финансового года более чем в два раза, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Hasbro Inc. снизилась на 1%, хотя производитель игрушек увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка.

На этой неделе ожидаются квартальные отчеты Pfizer и KKR, Uber Technologies и Walt Disney, а также Coca-Cola, PepsiCo и Twitter.

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги авиаконцерна Boeing Co. и нефтегазовой компании Chevron Corp., подорожавшие на 2,7% и 2% соответственно. В число лидеров падения вошли акции IT-гиганта Microsoft Corp. (-1,6%), фармкомпании Merck & Co. Inc. (-1,3%) и химической компании Dow Inc. (-1,1%).

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось менее чем на 0,01% и составило 35091,13 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,37% - до 4483,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,58% и составил 14015,67 пункта.