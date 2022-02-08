Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным повышением цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, а также новостей с переговоров президентов России и Франции по поводу сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи на старте утренней сессии прибавил 0,2%, при этом лидерами роста выступили бумаги ПАО "Полюс".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3477,7 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар США подрос до 75,57 руб./$1 (+0,1 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "АЛРОСА" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), UC Rusal (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в частности, санкций", - отметил он.

Утверждение о том, что Россия ведет себя агрессивно, противоречит здравому смыслу - это инфраструктура НАТО подошла к границам РФ, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции. Также Путин заявил, что Франция и Россия солидарны в том, что нужно сохранить и полноценно восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Путин обратил внимание французского коллеги Эммануэля Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности", альтернативы которым для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Путин полагает, что ряд идей Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации вокруг Украины.

Макрон обещал обсудить во вторник с Киевом предложения России по гарантиям безопасности. По словам Макрона, ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины, это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, европейцами, а также его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, инвесторам по-прежнему интересны покупки акций, но не хватает дополнительного импульса для них. Техническая коррекция в нефти только подчеркивает это наблюдение. В то же время, без геополитического стресса инвесторы стали более уверены в приобретениях и уже не бегут от рисков.

Главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников ожидает, что индекс МосБиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 3450-3500 пунктов. В случае неожиданного краткосрочного прогноза EIA по рынку энергоносителей, который выйдет вечером во вторник, возможно дальнейшее снижение нефтяных котировок. В этом случае поддержкой индекса МосБиржи выступит рубеж 3400 пунктов, но это будет уже в рамках торгов среды.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,4-0,6%, Dow Jones вырос всего на один пункт по итогам волатильной сессии в понедельник.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в США в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse.

В Азии во вторник динамика индексов акций смешанная (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,9%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефтяной рынок утром во вторник продолжает коррекцию вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК составила $92,54 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,29 за баррель (-0,03% и -1,1% в понедельник).

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время, перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Тем временем, Саудовская Аравия в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.