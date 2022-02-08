Путин заявил, что утверждение об агрессивном поведении РФ противоречит здравому смыслу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Утверждение о том, что Россия ведет себя агрессивно, противоречит здравому смыслу, заявил президент РФ Владимир Путин. -По его словам, это инфраструктура НАТО подошла к границам РФ, а не наоборот,

"Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу - дальнейшее распространение НАТО к нашим границам", - сказал Путин на пресс-конференции в ночь на вторник по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логики", - отметил Путин.

Он пояснил, почему Россия считает опасным возможное принятие в альянс Украины. По словам Путина, в доктринальных документах этой страны прописано, что Россия является ее противником и что возможно возвращение Крыма военным путем. И в случае если Украина захочет вернуть Крым силовым способом, будучи страной НАТО, возникнет военная конфронтация между Россией и альянсом.

"Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Ну, ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью", - сказал президент РФ.

Многие страны на собственном опыте убедились в "миролюбивом" характере НАТО, Россия не может закрыть глаза на то, что альянс считает ее своим противником, заявил Путин.

"Хотел бы отметить и то, что Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО - мирная, сугубо оборонительная организация, сугубо оборонительный союз. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте убедились граждане многих государств - имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, ну и, собственно говоря, соответствующая военная крупномасштабная операция в отношении Белграда без санкций Совета безопасности ООН", - сказал российский лидер.

По словам Путина, "это, конечно, мероприятие далекое от того, что могла бы осуществлять мирная организация".

"Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого. В военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником", - сказал российский президент.

При этом, по мнению Путина, военный потенциал НАТО и России несопоставим.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим", - сказал он.

Путин также напомнил о ядерном потенциале России.

"Мы понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает. Победителей не будет. Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", - отметил Путин.

Он также указал на необоснованные высказывания в отношении России.

"Якобы в опасности чувствуют себя и страны Прибалтики, и другие государства - наши соседи. На каком основании, не очень понятно. Во всяком случае, это используется как тезис для того, чтобы выстраивать недружественную в отношении России политику", - сказал Путин.

В свою очередь он раскритиковал политику "открытых дверей" НАТО.

"Политика "открытых дверей" - достаточно вольная, нужная исключительно Соединенным Штатам, ну и, может быть, отдельным членам НАТО интерпретация зафиксированного во многих общеевропейских документах основополагающего принципа равной и неделимой безопасности", - сказал Путин.

Он напомнил, что этот принцип "включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".

По мнению президента РФ, весьма сомнительна и отсылка к так называемой политике "открытых дверей".

"В статье 10 Североатлантического альянса, - отметил Путин, - говорится, что государства-члены по согласованию со всеми остальными членами НАТО могут пригласить другие европейские страны в альянс".

Однако, подчеркнул глава государства, из этого не вытекает то, что альянс обязан кого-то принимать.

Путин сообщил, что его французский коллега Макрон обещал обсудить во вторник с Киевом предложения России по гарантиям безопасности.

Он добавил, что Россия продолжит добиваться от НАТО и США ответа на ключевые положения своей инициативы о гарантиях безопасности, так как в ответах из Вашингтона и Брюсселя есть вещи, которые можно обсуждать, но они носят второстепенный характер.

"Мы сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую получили из Брюсселя и Вашингтона, направим в Вашингтон и Брюссель", - сказал Путин.

Он перечислил некоторые претензии к политике альянса.

"Я не буду вскрывать каждую статью, но по всем ключевым вопросам: нераспространение НАТО, неразмещение ударных систем возле наших границ, возвращение инфраструктуры НАТО к 1997 году", - ни по одному из этих пунктов не просто нет позиции и даже ответа "нет" или "да". Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы. Их просто обошли", - продолжил Путин.

Он также назвал странным нежелание США и НАТО предавать огласке свои ответы на российские предложения.

"Если мы направили в открытую (предложения - ИФ), то что же скрывать от общественности своих стран, что они нам ответили", - задался вопросом президент России.

Он поблагодарил Макрона за усилия, которые предпринимает Франция по поводу урегулирования вопросов, связанных с отношениями между Россией и НАТО, а также по вопросу урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. Идеи Макрона, заявил Путин, можно положить в основу совместных шагов на пути деэскалации ситуации.

По словам российского президента, после визита Макрона в Киев лидеры РФ и Франции договорились созвониться.

"Посмотрим, как пройдет встреча господина президента в Киеве. Мы договорились, что после его поездки в столицу Украины мы еще созвонимся и обменяемся мнениями на этот счет", - отметил Путин.

Он также обратил внимание Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности".

"По-моему, всем очевидно, что сегодняшнее власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей", - подчеркнул Путин.

По его словам, "нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса".

"До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная - ну во всяком случае для специалистов - формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в минские договоренности и пошли на определенные уступки. Но и даже эти позиции, изложенные сегодняшним президентом ФРГ, а он тогда был министром иностранных дел - они не исполняются", - добавил Путин.

"Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском", - заключил Путин.

Он добавил, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет.

Путин подчеркнул, что киевские власти не хотят напрямую разговаривать с властями Донбасса, хотя в пунктах 12, 9 и 11 минских соглашений написано, что какие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий.

"Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, - не говорить на белое черное, а на черное белое и работать", - сказал Путин.

При этом передвижение российских войск используется НАТО как недобросовестный аргумент, в том числе для накачивания Украины оружием, отметил российский президент.

"Придвинув свою военную инфраструктуру вплотную к нашим границам, НАТО и его государства-члены считают себя вправе нас немножко поучить, где и как нам размещать вооруженные силы, и считают возможным требовать не проводить запланированные маневры, учения", - заявил Путин.

При этом он указал на то, что передвижения российских войск по собственной территории представляется как угроза российского вторжения и "это используется как тезис чтобы выстраивать недружественную в отношении России политику".

Президенты России и Франции 8 февраля завершили переговоры в Кремле, продолжавшиеся более пяти часов.