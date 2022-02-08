Brent подешевела до $92,53 за баррель

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет во вторник после ухода цен от семилетних максимумов по итогам предыдущей сессии.

Внимание рынка направлено на переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, которые возобновятся 8 февраля. Оптимизм инвесторов относительно того, что стороны придут к соглашению, которое позволит Ирану официально возобновить экспорт нефти, растет, отмечает агентство Bloomberg.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны, принятого в 2015 году.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени во вторник составила $92,53 за баррель, что на $0,16 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,58 (0,6%) - до $92,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,24 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,99 (1,1%), до $91,32 за баррель.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация вокруг Украины. Накануне Байден заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод "Северный поток 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.

"Существенного "охлаждения" нефтяного рынка ждать не стоит до тех пор, пока мы не увидим прорыва в преодолении кризиса вокруг Украины или в переговорах по ядерной программе Ирана, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Если же и в одном, и в другом случае прорыв произойдет одновременно, рынок ждет резкий спад".