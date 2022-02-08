Байден пообещал, что "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал, что газопровод "Северный поток 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.

"Если Россия вторгнется, если танки, войска пересекут границу Украины снова, то "Северного потока 2" больше не будет. Мы сделаем это", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.

Байден добавил: "Я обещаю, мы сможем это сделать".

В свою очередь Шольц такого напрямую не сказал, но заявил, что "мы будем действовать согласованно" в том, что касается санкций. При этом Шольц не произнес названия газопровода.

Байден также заявил, что не знает, приняли ли власти РФ решение о том, как поступить с Украиной, но рекомендовал американцам покинуть украинскую территорию.

"Я провел многочисленные переговоры с русскими, в частности с Путиным. Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать", - сказал американский президент.

Байден также назвал Германию одним из важнейших и надежнейших союзников США.

"Германия - один из важнейших наших союзников в мире. У нас нет сомнений на счет прочности партнерства Германии и США. Ни одного", - заявил Байден.

Он отметил, что в США полностью доверяют Германии.

Президент также отметил Германию как одну из ведущих участников в НАТО.

По словам Байдена, обсуждение ситуации вокруг Украины заняло больше всего времени во время его переговоров с Шольцем. Он заявил, что США вместе с ФРГ и другими союзниками работают вместе, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.