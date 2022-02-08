Brent торгуется у $90,89 за баррель

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник к вечеру в преддверии возобновления переговоров по ядерной программе Ирана.

К 18:09 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,8 (1,84%), до $90,89 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,83 (2%) - до $89,49 за баррель.

Переговоры о ядерной сделке с Ираном возобновятся 8 февраля. В случае удачного исхода переговоров страна сможет возобновить экспорт нефти, увеличив глобальное предложение.

Администрация президента Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, принятого в 2015 году.

"Помимо позитивного фона, окружающего переговоры, администрация Байдена стремится снизить инфляцию, а самый быстрый способ это сделать - понизить цены на энергоносители, - написал Роберт Ягер из Mizuho. - Я уверен, что администрация Байдена более расположена к сделке, когда нефть стоит $90 за баррель, чем если бы она стоила $50".

При этом рынок продолжает следить за геополитической напряженностью вокруг Украины и оценивать способность ряда стран ОПЕК+ нарастить добычу до согласованных уровней, что в совокупности оказывает поддержку ценам на нефть.