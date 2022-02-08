Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Компания Spotify AB, зарегистрированная в Швеции, вслед за Apple открыла в России свое представительство в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов, говорится на сайте Роскомнадзора (РКН). Таким образом, компания исполнила все три первоначальных требования этого закона.

4 февраля в РКН сообщили, что от Spotify AB к ним поступила информация об учреждении российского юридического лица, которая на тот момент проверялась ведомством.

До этого сервис открыл на сайте РКН личный кабинет, а также разместил на своих ресурсах электронные формы для обращения российских пользователей и компаний.

Первой компанией из представленного ранее РКН перечня, исполнившей три первичных требования закона о "приземлении", стала ирландская Apple Distribution International Ltd. По данным ведомства, ей осталось установить на своих ресурсах счетчик учёта аудитории.

Компании Likee и TikTok в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, согласно данным на сайте РКН, пока разместила только формы для обращений, а Twitter - открыла личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что начали выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивают процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber агентству ответили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.