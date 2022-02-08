Поиск
Биатлон11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:30Женщины. ФиналПодробнее
Лыжные гонки13:55Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 260 099+2 239 099

Spotify открыл представительство в России по закону о "приземлении"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Компания Spotify AB, зарегистрированная в Швеции, вслед за Apple открыла в России свое представительство в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-гигантов, говорится на сайте Роскомнадзора (РКН). Таким образом, компания исполнила все три первоначальных требования этого закона.

В РоссииРКН проверяет документы об открытии офиса Spotify в РоссииЧитать подробнее

4 февраля в РКН сообщили, что от Spotify AB к ним поступила информация об учреждении российского юридического лица, которая на тот момент проверялась ведомством.

До этого сервис открыл на сайте РКН личный кабинет, а также разместил на своих ресурсах электронные формы для обращения российских пользователей и компаний.

Первой компанией из представленного ранее РКН перечня, исполнившей три первичных требования закона о "приземлении", стала ирландская Apple Distribution International Ltd. По данным ведомства, ей осталось установить на своих ресурсах счетчик учёта аудитории.

Компании Likee и TikTok в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, согласно данным на сайте РКН, пока разместила только формы для обращений, а Twitter - открыла личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что начали выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивают процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber агентству ответили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Spotify

Новости

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Цена газа в Европе растет на сокращении отбора по украинскому коридору

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2022г до 5,9%

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

Среднегодовая закупочная цена газа для Молдавии в 2022 году может повыситься в два раза

FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

На тюменском месторождении "Роснефти" погиб человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });