РКН пригрозил санкциями компаниям, которые не начали "приземление" в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор скоро начнет применять меры понуждения к IT-компаниям в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы РКН Вадим Субботин.

Об этом Субботин заявил в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона о "приземлении" иностранных IT-компаний.

Он уточнил, что в первую очередь меры принуждения затронут рекламную деятельность.

"Речь идет, в первую очередь, об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона о "приземлении", - сказал он.

Субботин напомнил, что пока не выполнили полностью требования закона компании Discord, Pinterest, Google, Telegram, Meta и Twitch.

Он также заявил, что Роскомнадзор рассмотрит санкции в отношении компаний, которые не начали "приземление" в РФ, до конца февраля.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карины Таукеновой, ведомство готово к применению этих мер.

В свою очередь зампред Банка России Герман Зубарев сообщил, что ЦБ также готов к применению мер в виде запрета рекламных платежей. По его словам, пока трудно сказать, насколько оперативно эта процедура будет работать, так как она новая.

Первой компанией из представленного ранее РКН перечня, исполнившей три первичных требования закона о "приземлении", стала ирландская Apple Distribution International Ltd. По данным ведомства, ей осталось установить на своих ресурсах счетчик учета аудитории.

Вслед за ней компания Spotify AB открыла в России свое представительство, создала личный кабинет на сайте РКН, а также разместила на своих ресурсах электронные формы для обращения российских пользователей и компаний.

Компании Likee и TikTok в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах. Компания Viber, согласно данным на сайте РКН, разместила формы для обращений. Она также передала РКН документы о создании юрлица в РФ. Компания Twitter открыла личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщали, что начали выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивают процедуры, связанные с открытием офиса в России. В пресс-службе Viber агентству ответили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Закон о "приземлении"

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.