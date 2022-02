РКН проверяет документы об открытии офиса Spotify в России

Likee уведомила РКН о намерении открыть офис в РФ, Apple выполнила практически все требования закона "о приземлении"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Компания Spotify AB, зарегистрированная в Швеции, выполнила два из трех основных требований закона о "приземлении" иностранных интернет-компаний, уведомив Роскомнадзор об открытии офиса в РФ, но пока эта информация проверяется, сообщили в ведомства.

Ранее на сайте РКН появилась информация об открытии офиса Spotify в РФ, однако сейчас эта информация отсутствует. Зато появилась запись "Исполнено" напротив требования о размещении на ресурсах компании электронной формы для обращения российских пользователей и компаний.

В РКН уточнили, что от компании Spotify AB в ведомство поступила информация об учреждении российского юридического лица. "На данный момент проводятся предусмотренные законом процедуры и проверка предоставленных документов", - сказано в сообщении.

По данным РКН, по состоянию на 4 февраля, компания Apple Distribution International Ltd. предоставила в ведомство необходимые документы о создании на территории России представительства.

"Таким образом, Apple Distribution International Ltd. исполнены практически все обязанности по закону о приземлении, за исключением установки счетчика посещаемости", - сказали в РКН.

Личный кабинет на сайте РКН зарегистрировали TikTok Pte. Ltd., Likeme Pte. ltd., Viber Media S.a r.l. и Spotify, они же разместили на своих ресурсах формы обратной связи.

Компания Twitter Inc. открыла только личный кабинет.

"Форма обратной связи на информационном ресурсе Viber выявлена по результатам мониторинга специалистами Роскомнадзора. Она полностью соответствует требованиям, но компания Viber Media S.a r.l. пока не сообщила об исполнении данной обязанности", - уточнили в ведомстве. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Компания Likeme Pte. ltd. также уведомила о своих планах по учреждению российского юридического лица, но, как сказали в РКН, "подтверждающих документов компания не предоставила". В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Обязаны по закону

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В настоящее время в перечне Роскомнадзора содержится 13 компаний, которые обязаны выполнять закон "о приземлении". Это Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms (SPB: FB), Inc, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.