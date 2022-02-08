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ВТБ в волатильном январе получил скромные 1,3 млрд руб. прибыли по РСБУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Волатильность на рынках повлияла на январскую прибыль ВТБ по РСБУ - всего 1,3 млрд рублей против 14,5 млрд рублей годом ранее, свидетельствует отчетность госбанка.

"Мы понимаем, что январь неоднозначен с точки зрения финансовых результатов и в целом финансовой ситуации на рынках", - заявил главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, представляя результаты.

Он указал, что на финансовый результат негативно повлияли волатильность на фондовом и валютном рынках. "Сложности в геополитической обстановке оказали влияние на фондовые рынки, что повлекло за собой снижение стоимости по ряду активов, что в конечном счете повлияло на прибыльность банка за январь", - сказал Коваленко.

Волатильность на рынках в январе сказалась и на отчетности другого госбанка - Сбербанка, который отчитался по РСБУ днем ранее. Переоценка ценных бумаг в его портфеле составила минус 102,4 млрд рублей, перекрыв по размеру чистую прибыль банка за январь.

По предварительной оценке ЦБ, убыток российских банков от переоценки ценных бумаг в январе 2022 года составил 202 млрд рублей, что почти совпало с чистой прибылью сектора до этой переоценки - 207 млрд рублей.

Чистые процентные доходы ВТБ в январе сократились на 0,5%, до 44,2 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы снизились 21,7%, до 9,4 млрд рублей.

"Мы связываем это с тем, что в январе достаточно высокая база для сравнения, поскольку (в январе 2021 года - ИФ) был отложенный спрос после пандемийного 2020 года", - пояснил Коваленко.

Расходы ВТБ на резервы под обесценение сократились в январе на 55%, до 8,3 млрд рублей.

Расходы на содержание персонала и административные расходы банка выросли на 13%, составив 15 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ за месяц сократился на 0,2%, до 13,3 трлн рублей. Портфель кредитов юрлицам снизился на 0,8%, что связано погашением ряда корпоративных ссуд. Розничный портфель вырос на 1%.

Средства юрлиц на счетах в ВТБ выросли на 2%. Средства физлиц сократились на 0,5%, что традиционно для январских праздников, когда возрастают траты клиентов. Вместе с тем, в банке отмечают переток средств с текущих на накопительные счета.

Норматив достаточности капитала ВТБ на начало февраля составил 10,2% при регуляторном минимуме 8%.

ВТБ Михаил Коваленко

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