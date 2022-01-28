Убыток банков РФ от переоценки ценных бумаг в январе превысил 200 млрд рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Убыток российских банков от переоценки ценных бумаг в январе, по предварительным данным, превысил 200 млрд рублей, но системных рисков в этом нет из-за прибыли сектора и запаса капитала, следует из обзора ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

"В январе доходности ОФЗ резко увеличились из-за геополитических рисков, однако системные риски ограничены, так как убыток от переоценки (оценочно около 200 млрд рублей по всему портфелю облигаций, в основном отражается напрямую в капитале) в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала", - говорится в обзоре.

Убыток от переоценки ценных бумаг с учетом их котировок на 26 января 2022 года составил 202 млрд рублей, что почти совпало с чистой прибылью сектора до этой переоценки – 207 млрд рублей, следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова.

"В январе (переоценка ценных бумаг - ИФ) очень существенную, почти всю прибыль, которую банки заработали, перекрыла. В значительной степени это будет отражено в капитале, поэтому прибыль, скорее всего, по итогам января будет. Это не стоит воспринимать, что нулевая прибыль будет", - сообщил Данилов журналистам в пятницу. Он подчеркнул, что этот эффект будет отражен через капитал сектора.

"Этот отрицательный результат – в основном бумажная переоценка, в реальности банки этих расходов могут и не понести, потому что рынки в какой-то момент восстановятся и цены на бумаги восстановятся, и банки получат прибыль обратно. Это, скорее, временное явление", - отметил глава департамента ЦБ.

В 2021 году на прибыль сектора оказала влияние отрицательная переоценка ценных бумаг в 65 млрд рублей. В целом банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей прибыли.