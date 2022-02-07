Убыток Сбербанка от переоценки ценных бумаг в январе перекрыл по размеру чистую прибыль

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Волатильность на рынках в январе привела к отрицательной переоценке ценных бумаг на балансе Сбербанка, она почти совпала с прибылью кредитной организации за январь.

Переоценка ценных бумаг в январе 2022 года по РСБУ была отрицательной, она составила минус 102,4 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка. Месяцем ранее, в декабре 2021 года, этот показатель был положительным - плюс 11,5 млрд рублей.

Чистая прибыль Сбербанка в январе 2022 года составила 100,2 млрд рублей (+15,6% к январю 2021 года).

ЦБ РФ ранее сообщил, что убыток российских банков от переоценки ценных бумаг в январе текущего года, по предварительным данным, составил 202 млрд рублей, что почти совпало с чистой прибылью сектора до этой переоценки - 207 млрд рублей. "В январе доходности ОФЗ резко увеличились из-за геополитических рисков, однако системные риски ограничены, так как убыток от переоценки (оценочно около 200 млрд рублей по всему портфелю облигаций, в основном отражается напрямую в капитале) в значительной степени компенсируется зарабатываемой основной прибылью и накопленным существенным запасом капитала", - говорилось в обзоре регулятора "О развитии банковского сектора", опубликованном в конце января.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов тогда подчеркнул, что банки в реальности могут этих расходов и не понести, так как в какой-то момент рынки восстановятся и будет вновь отражена прибыль от переоценки бумаг. "В январе (переоценка ценных бумаг - ИФ) очень существенную, почти всю прибыль, которую банки заработали, перекрыла. В значительной степени это будет отражено в капитале, поэтому прибыль, скорее всего, по итогам января будет. Это не стоит воспринимать, что нулевая прибыль будет", - сообщил тогда Данилов.