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Суд снизил срок бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" по делу о растрате

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция Самарского областного суда изменила приговор бывшему генеральному директору АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс") Александру Кирилину по делу о злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате имущества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Срок наказания изменился: с восьми с половиной лет колонии общего режима до пяти лет. В связи с истечением срока давности с Кирилина были сняты обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а также ему смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), - сказали в пресс-службе.

В чем обвиняли экс-главу РКЦ "Прогресс"

Уголовное дело в отношении Кирилина было возбуждено в 2018 году.

По версии следствия, являясь гендиректором ОАО "РКЦ "Прогресс", с 2011 года по декабрь 2016 года включительно в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО "Союзобщемашимпорт" он заключил экономически невыгодный для АО "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей и обеспечил его оплату.

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В суде Кирилин заявлял, что "сделка была заключена по согласованию с Роскосмосом и на сумму, согласованную с Роскосмосом".

Кроме того, им было инициировано командирование сотрудников ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" в Германию, в ходе которых были потрачены дополнительные денежные средства в размере более 745 тыс. рублей.

Также в 2017 году фигурант дела совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества на сумму более 3 млн 562 тысяч рублей.

По оценке следствия, общий ущерб РКЦ "Прогресс" превысил 126 млн рублей.

В декабре прошлого года по девять лет колонии получили бывший начальник управления финансов и внешнеэкономической деятельности РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина (дочь осужденного Кирилина - ИФ) и бывший главный инженер предприятия Сергей Тюлевин по делу о закупках, проведенных по завышенным ценам.

По данным следствия, осужденные совместно сформировали и утвердили перечень закупаемого оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракетоносителя "Союз-2", включив в него непредусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости.

По оценке следствия, государству в лице госкорпорации "Роскосмос" был причинен ущерб в размере около 532 млн рублей.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Александр Кирилин РКЦ "Прогресс"

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