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Бывшие высокопоставленные сотрудники РКЦ "Прогресс" получили по 9 лет колонии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Самаре Кировский суд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшего начальника управления финансов и внешнеэкономической деятельности АО "Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" Светлане Кирилиной и бывшего главного инженера предприятия Сергея Тюлевина, сообщили в суде.

Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК). Обвинение о нецелевых тратах бюджетных денег (ч.2 ст.285.1 УК) с них сняли за истечением срока давности. Суд также обязал их возместить предприятию ущерб на сумму 849 млн рублей. Оба были взяты под стражу в зале суда.

Тюлевина и Кирилину (дочь осужденного экс-гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина) судили за закупки по завышенным ценам. Следствие и суд установили, что они вместе составляли и утверждали перечень закупаемого оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракетоносителя "Союз-2"". В список они включили оборудование с завышенной стоимостью, не предусмотренное проектной документацией. Ущерб государству в лице "Роскосмоса" следствие оценило примерно в 532 млн рублей.

Кировский суд рассматривал дело Кирилиной и Тюлевина с октября 2018 года с перерывом на дорасследование.

Бывший директор РКЦ Александр Кирилин в июне 2021 года был приговорен к 8,5 годам колонии за злоупотребления и растрату. Ему вменили заключение невыгодного для предприятия договора по закупке гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости на сумму более 125 млн рублей. Также ему вменили растрату больше 745 тысяч рублей на командировки сотрудников в Германию, и хищение в 2017 году вверенного ему имущества на сумму более 3 562 тысяч рублей.

РКЦ "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества) - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и производству ракет-носителей среднего класса. На предприятии производят ракеты "Союз" и разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

Самара РКЦ Прогресс Александр Кирилин Светлана Кирилина Сергей Тюлевин Кировский суд

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