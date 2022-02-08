Власти США изъяли украденные в 2016 году биткойны на рекордные $3,6 млрд

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США изъяло биткойны, украденные осенью 2016 года с мировой криптовалютной биржи Bitfinex, на общую сумму $3,6 млрд и арестовало двух граждан США, обвиняемых в их хищении.

Власти смогли изъять свыше 94 тыс. биткойнов из украденных 119,8 тыс. Общая сумма похищенных цифровых активов сейчас оценивается в $4,5 млрд, пишет CNBC. Минюст назвал изъятую сумму рекордной в истории.

Пять с половиной лет назад ущерб от кражи биткойнов составлял $65 млн, курс криптовалюты тогда колебался в районе $500. Вечером во вторник биткойн торгуется у отметки $42 891.

Также правоохранительные органы арестовали двух человек - Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет тюрьмы. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США, за что они могут получить еще по пять лет заключения.

По оценке аналитической компании Chainalysis, в прошлом году хакеры украли криптовалюты на сумму $14 млрд.