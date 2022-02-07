Курс биткойна поднялся выше $42 тысяч

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Криптовалюты растут в цене в понедельник на общем настрое рынков к риску после публикации данных о количестве рабочих мест в США в пятницу, сообщает Bloomberg.

К 16:50 по Москве биткойн подорожал на 2,8% за последние сутки, до $42,861 тыс. При этом криптовалюта впервые более чем за два месяца превысила свою среднюю цену за 50 дней, отмечает агентство. Таким образом, биткойн остается ниже рекордного максимума, достигнутого в ноябре прошлого года ($68,99 тыс.), но выше последнего минимума ($33 тыс.), поставленного в январе.

Эфир, вторая по распространенности криптовалюта в мире, к этому времени подорожал на 3,14%, до $3,089 тыс. Цена эфира на выходных превысила отметку в $3 тыс. впервые за две недели.

Позитивная реакция на данные по рынку труда США спровоцировала отскок на рынке криптовалют, заявил аналитик брокерской компании GlobalBlock Маркус Сотириу в понедельник. Минтруда сообщило, что в январе количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 467 тыс. при среднем прогнозе о росте на 125 тыс.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон". Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя.

По мнению Сотириу, биткойн столкнется с сильным сопротивлением на уровне $44-45 тыс., поскольку "неопределенность на фондовом рынке сохранится".

Tesla Inc., ведущий в мире производитель электрокаров, сообщила, что ее активы в биткойнах по состоянию на 31 декабря составили $1,99 млрд. Компания в первом квартале прошлого года купила биткойны на сумму $1,5 млрд. За весь 2021 год ее потери из-за снижения стоимости криптовалюты составили $101 млн, но она также получила прибыль в размере $128 млн, продав часть биткойнов в марте.