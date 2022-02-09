Сервис такси Lyft нарастил квартальную выручку на 70%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. сообщил, что увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года на 70% благодаря росту числа поездок и повышению цен. Показатель составил $969,9 млн против $569,9 млн годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $941,4 млн.

Число активных пользователей Lyft на конец декабря составило 18,73 млн, увеличившись за год на 49,2%. Аналитики ожидали, что этот показатель вырастет до 19 млн.

Средняя выручка в расчете на одного пользователя Lyft в минувшем квартале повысилась до рекордных $51,79 (прогноз - $46,5) по сравнению с $45,4 годом ранее.

Количество активных водителей в четвертом квартале увеличилось на 34%.

Компания зафиксировала чистый убыток в размере $258,6 млн, или $0,75 на акцию, по сравнению с $458,2 млн, или $1,43 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает выплаты вознаграждений в виде акций на сумму $164,2 млн и соответствующие налоговые отчисления, а также разовые расходы в размере $122,3 млн, связанные со страховыми обязательствами компании.

Прибыль без учета разовых факторов составила $32,1 млн, или $0,09 на акцию (консенсус-прогноз - $0,08 на акцию) против скорректированного убытка в $185,3 млн годом ранее.

Скорректированная EBITDA в минувшем квартале составила $74,7 млн (прогноз - $74 млн), что является рекордом для Lyft. Компания впервые зафиксировала положительный показатель скорректированной EBITDA по итогам всего года - он составил $92,9 млн по сравнению с убытком в $755,2 млн годом ранее.

Чистый убыток Lyft в 2021 году составил $1,01 млрд, или $3,02 на акцию, выручка увеличилась на 36%, до $3,21 млрд.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале 2022 года ее выручка уменьшится до $800-850 млн в связи с последствиями распространения "омикрона", скорректированная EBITDA составит $5-15 млн. Аналитики в среднем прогнозируют выручку Lyft в текущем квартале на уровне $980,3 млн.

За последние 12 месяцев котировки Lyft снизилась на 23%.