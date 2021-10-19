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"Ъ" сообщил, что агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисный сбор

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисные сборы, сообщает газета"Ъ".

Сборы, оплачиваемые пользователями, появились у "Ситимобила", а до этого — у "Яндекс.Еды"и Delivery Club.

Эксперты объяснили, что компании обратились к нововведениям в виде доплаты со стороны клиентов для выхода на прибыльность и улучшения экономики. В компании назвали сервисный сбор "необходимым решением в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру"

Газета ознакомилась с письмом "Ситимобила" к партнерам, в котором агрегатор сообщил о внедрении сервисного сбора с каждого заказа в размере 1–4,5 руб. Он будет включен в стоимость поездки, пояснили в пресс-службе компании. Там добавили, что средства будут направлены на развитие сервиса.

"Это не отразится на доходах непосредственно водителей", — уточнили в компании. В "Ситимобил" отметили, что такой сбор есть у зарубежных (Lyft и Uber) и российских сервисов ("Яндекс Go").

Ситимобил Delivery Club Яндекс.Еда

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