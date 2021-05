Uber и Lyft будут бесплатно возить жителей США на вакцинацию от COVID

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сервисы такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. в рамках партнерства с Белым домом сделают все поездки до пунктов вакцинации от COVID-19 и обратно бесплатными до 4 июля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США.

По данным издания, координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс раскроет подробности нового партнерства во время телефонного разговора с губернаторами штатов во вторник. Эти меры являются частью усилий, предпринимаемых администрацией президента США Джо Байдена, чтобы привить, пусть даже одной дозой вакцины, 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля.

Байден во вторник также проведет онлайн-встречу с губернаторами для обсуждения мероприятий по вакцинации населения.

В рамках партнерства с Lyft и Uber администрация предоставит компаниям данные о примерно 80 тысячах пунктов вакцинации, сообщил WSJ высокопоставленный представитель американской администрации.

Хотя сервисы уже осуществляют бесплатные поездки или поездки со скидкой в некоторых случаях, теперь возможность бесплатного проезда на такси будет предоставлена всем жителям США, собирающимся сделать прививку от COVID-19. Соответствующая опция появится в приложениях Lyft и Uber в ближайшие две недели и будет действовать до 4 июля.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 33,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 596 тысяч из них закончились гибелью пациентов.