Минфин предложил разрешить иностранцам удаленный доступ к покупке криптовалют в РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает разрешить нерезидентам доступ к покупке криптовалюты как через создаваемые российские криптовалютные биржи, так и на уже существующих иностранных биржах (если они пройдут "приземление" в РФ) при условии, что средства с криптовалютных площадок будут выводиться через уполномоченные российские банки.

Криптовалютная гавань

"Нерезиденты смогут получить доступ, в том числе дистанционный, к работе с операторами обмена цифровых валют и иностранными биржами цифровых валют в рамках российской юрисдикции", - говорится в пояснениях Минфина к концепции регулирования рынка криптовалют, с которыми ознакомился "Интерфакс".

"В случае формирования легального оборота криптовалют в российском правовом поле и в рамках российской финансовой системы, высока вероятность прихода иностранных инвесторов для приобретения вновь создаваемых криптовалют у российских майнеров", - также говорится в предложениях Минфина.

Разрешить, но ограничить

Одновременно министерство предлагает подумать над возможностью ограничения списка торгуемых в РФ криптовалют для защиты инвесторов.

"В настоящий момент иностранные криптовалютные биржи зачастую не проводят никакой проверки проектов перед листингом, допуская к торгам откровенно мошеннические активы и криптовалюты финансовых пирамид. В противоположность этому регулируемый оборот через лицензируемых российских организаторов системы обмена позволит ограничить список торгуемых активов и предложить российским гражданам доступ только к наиболее зрелым и устоявшимся криптовалютам, для которых разработаны инструменты и процедуры по ПОД/ФТ", - говорится в предложениях Минфина.

Ряд иностранных юрисдикций ввели запрет на покупку криптовалюты через их финансовые системы. В России, согласно опубликованной накануне концепции, предлагается легализовать работу российских криптобирж, p2p площадок, прописать требования по ликвидности и достаточности капитала. Планируется "приземление" иностранных криптовалютных бирж, прописывается ряд требований к ним, среди которых - открытие представительства в РФ. При этом вывод средств с криптовалютных площадок будет возможен только через российские банки, с универсальной лицензией, которые установят цифровой сервис "Прозрачный блокчейн".

"Наличие легального оборота и требований к лицензированию операторов криптовалютного рынка позволит обеспечить регистрацию российских криптовалютных бирж, представительств иностранных криптовалютных бирж и прочих игроков этого рынка в российском правовом поле", - говорится в концепции Минфина.

Загадка единственного банка

Между тем, ЦБ в ведомственной переписке с министерством высказал опасение, что оператором системы обмена криптовалют в РФ сможет быть только один банк.

"Согласно положениям концепции, организатором системы обмена цифровых валют, отвечающим за управление рисками ПОД/ФТ, станет "один-единственный" российский банк, что может вызвать вопросы с точки зрения развития конкуренции", - говорится в таблице разногласий ЦБ и Минфина, с которой ознакомился "Интерфакс". "Под организатором системы обмена цифровых валют в рамках концепции понимаются российские кредитные организации. Предложения о том, что организатором системы обмена должен выступать один единственный участник, Минфином не высказывались и в концепции также отсутствуют. Таким образом, напротив, ожидается развитие конкуренции в данной сфере", - говорится в возражениях Минфина.

Вопросы со стороны ЦБ вызвала и сама система под названием "Прозрачный блокчейн", через которую планируется определять параметры нормальных, подозрительных и высокорисковых криптовалютных транзакций.

"Криптовалюты, изначально разработанные в целях анонимности, не могут быть прозрачными, они предполагают специальные технологии для обеспечения анонимности", - считает ЦБ.

По мнению регулятора, банки сейчас проводят проверку только в традиционной среде финансовых активов и перекладывание на банк ответственности за процедуры контроля на криптовалютных рынках только увеличит риски этого банка.

"По поводу умения банков проводить проверку только в традиционных финансах можно отметить, что каждый банк вовсе не обязан становиться организатором обмена цифровых валют", - говорится в ответе Минфина. Министерство напоминает, что только те банки, которые разработают процедуры и проведут обучение персонала, смогут работать с криптовалютами.

"В целом аргументация на запрет нового перспективного актива тем фактом, что ранее банки с ними не работали, следовательно, не имеют соответствующего опыта, выглядит не очевидным. В этой логике ни один новый актив не может быть принят на вооружение", - парируют в Минфине.

Криптоаналитика каждый может обидеть

ЦБ раскритиковал и подход министерства к делению покупателей криптовалюты на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Согласно концепции, уполномоченной на операции с криптовалютой банк должен будет проводить и тестирование граждан. Для "неквалов" планируется ввести ограничение по сумме инвестирования.

"Курс криптовалюты определяется преимущественно спекулятивными факторами, поэтому финансовая грамотность не поможет инвестору избежать рисков", - считают в ЦБ.

Минфин же отмечает, что многие существующие сложные финансовые инструменты подвержены значимому влиянию спекулятивных факторов, а криптовалюта предоставляет широкие возможности для анализа. Можно использовать статистические данные о цене, объеме использования, регуляторной ситуации в отдельных странах, объемах входа и выхода крупного институционального капитала.

Несмотря на споры, у ЦБ и Минфина есть одна общая позиция - запрет на расчеты в криптовалюте на территории РФ, говорил ранее замглавы министерства Алексей Моисеев "Интерфаксу".

В пояснениях к концепции регулирования Минфин перечисляет ряд вопросов, на которые еще предстоит ответить. В частности, речь идет о механизме декларирования криптовалюты, перечне представляемых в ФНС документов, не ясна система начисления налога на сделки с криптовалютой, как будет определяться курсовая стоимость криптовалют на момент сделки, как выявить резидентов, которые уклоняются от налогообложения. Минфин также готовит предложения по концепции законодательного регулирования майнинга.

При этом, Минфин считает, что реализацию предложений, отраженных в концепции, возможно осуществить в рамках доработки уже подготовленных законопроектов, то есть ко второму чтению. Поправки, как пояснял ранее "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в парламенте ждут до конца февраля.