В Минфине считают, что его концепция по криптовалютам отвечает на все вопросы ЦБ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Подготовленная Минфином концепция регулирования оборота цифровых валют отвечает на все риски, обозначенные ранее Банком России, уверен замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе, действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", - сказал он журналистам.

По словам Моисеева, концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей.

"Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства. К тем, кто не захочет использовать легальные возможности, будут применяться соответствующие меры ответственности. Что касается инвесторов, то они будут разделены на квалифицированных и неквалифицированных - то есть, не имеющих нужных знаний в работе с цифровыми финансовыми инструментами", - напомнил он.

Замминистра также отметил, что, по мнению Минфина, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. "Нам необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка", - сказал он.

Запрет криптовалют и майнинга, по словам Моисеева, затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, привел бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, недополучению налоговых поступлений.

Ранее Банк России раскритиковал одобренную правительством концепцию. В частности, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 11 февраля заявила, что правительство не обсуждало с ЦБ свою концепцию развития криптовалютного рынка до ее публикации. Она считает, что обсуждение концепции еще предстоит. Также она отметила, что предлагаемый правительством подход пока не позволяет нивелировать отмеченные ранее регулятором риски.

Глава ЦБ отметила, что регулятор по-прежнему видит значимые угрозы расширения в развитии рынка криптовалют для благосостояния граждан, для денежного обращения и для финансовой стабильности, риски с легкой возможностью использования криптовалют для нелегальных операций. "Концепция Минфина говорит о некоторых плюсах от легализации криптовалют, и эта аргументация нас смущает, мы будем обсуждать это. Но еще больше смущает то, что на те риски, которые мы указываем, концепция Минфина пока не отвечает. Эти риски никто не оспорил, никто не понимает, как их митигировать", - сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, довод о том, что легализация криптовалют позволит больше собирать налогов, не учитывает тот факт, что легкость криптовалютных транзакций может создать условия для ухода от налогов в целом по экономике.

"Мы направили свою позицию по концепции Минфина в правительство, и основной вывод, что предлагаемые правительством подходы, они пока не позволяют нивелировать те риски, которые мы видим, и при этом создают новые угрозы", - добавила глава ЦБ.