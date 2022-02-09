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Владелец KFC и Pizza Hut увеличил годовую прибыль на 74%, до $1,575 млрд

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc. сообщил, что в четвертом квартале 2021 года сократил чистую прибыль, но увеличил выручку сильнее ожиданий рынка. Чистая прибыль Yum! по итогам 2021 года подскочила на 74% - до $1,575 млрд, выручка увеличилась на 16% и достигла $6,58 млрд.

В октябре-декабре 2021 года чистая прибыль комиании составила $330 млн против $332 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла до $1,11 с $1,08 за счет уменьшения числа бумаг на рынке в результате программы buyback.

Cкорректированная прибыль составила $1,02 на акцию.

Выручка повысилась до $1,890 млрд против $1,743 годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $1,09 на акцию при выручке $1,877 млрд.

Сопоставимые продажи Yum! Brands в минувшем квартале выросли на 5%, опередив прогнозы роста (4%). В том числе реализация в ресторанах мексиканской кухни Taco Bell увеличилась на 8%, в сети ресторанов быстрого питания KFC - на 5%, в сети пиццерий Pizza Hut - на 3%. У Habit Burger Grill сопоставимые продажи подскочили на 11%.

Регион, объединяющий Россию, а также Центральную и Восточную Европу, зафиксировал рост сопоставимых продаж в заведениях KFC на 33% в четвертом квартале и на 35% в 2021 году в целом. На долю региона приходится 8% совокупных продаж этой сети в мире.

Количество ресторанов компании выросло за минувший год на 4180, в том числе был открыт 2471 новый ресторан KFC в 105 странах.

За год капитализация Yum! увеличилась примерно на 21% и составляет сейчас около $36,7 млрд.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий - ей принадлежат около 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.

Yum! Brands США KFC Pizza Hut Taco Bell Habit Burger Grill

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