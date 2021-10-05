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KFC открыли собственную доставку в Москве и Петербурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда KFC сообщила, что запустила собственную доставку еды в Петербурге и Москве. Со временем компания расширит доставку и на остальные города-миллионники.

Гендиректор KFC в России и СНГ Раиса Полякова через пресс-службу сказала, что собственная служба доставки позволит сети увеличить долю заказов с доставкой до 20% от объема продаж.

Раньше еду из KFC развозили заказчикам сторонние компании.

В России у KFC почти тысяча точек.

KFC - подразделение компании Yum! Brands Inc. Компания специализируется на блюдах из курицы. Всего у сети больше 23 тысяч ресторанов в 140 странах.

KFC Москва Петербург Раиса Полякова

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