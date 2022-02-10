Цена алюминия на лондонской бирже обновила рекорд на сокращении запасов

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов обновила рекордный максимум на фоне активного спроса и ограниченного предложения, в результате чего запасы этого металла упали до критических уровней.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в четверг достигали максимальной отметки в истории - $3 325 за тонну, пишет Trading Economics.

Европейские производители сократили выплавку алюминия на фоне растущих цен на энергоносители, а вводимые из-за пандемии коронавируса ограничения привели к снижению производства металла в Китае.

Тем временем запасы алюминия на складах, отслеживаемых LME, опустились до 768,25 тыс. тонн, что является минимальным значением с февраля 2007 года.