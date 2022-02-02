"Русал" ожидает роста дефицита алюминия в 2022 году до 1,6-1,7 млн тонн

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит алюминия в 2022 году может составить 1,6-1,7 млн тонн, говорится в обзоре BCS по итогам встречи с представителями "Русала".

Рынок алюминия стал дефицитным в третьем квартале прошлого года, хотя еще по итогам полугодия наблюдался баланс. "Русал" тогда оценивал дефицит в 1,1 млн тонн. Годом ранее рынок был профицитен в объеме 2,2 млн тонн.

"Русал" предполагает, что в Китае во второй половине 2022 года может быть частично возобновлена работа остановленных ранее мощностей по выпуску 1,5 млн тонн алюминия, а с учетом новых мощностей может быть введено в строй 2,4-2,5 млн тонн. Таким образом, объем выпуска металла в Китае возрастет до 40,3-40,4 млн тонн с 39 млн тонн в 2021 году.

При этом неблагоприятные погодные условия в Китае могут усугубить рыночный дисбаланс, стимулируя больший потенциал роста цен.

Спрос на алюминий в Китае, согласно консервативному сценарию "Русала", должен вырасти на 3-3,5% в 2022 году счет мер стимулирования экономики, против 6% в 2021 году и 4-4,5% без учета Китая.

Вне Китая дефицит будет небольшим - на уровне 300 тыс. тонн в 2022 году, ожидает "Русал".

Первая очередь Тайшетского алюминиевого завода, запущенная в декабре 2021 года, может выйти на полную мощность (430 тыс. тонн) к концу 2022 года. Более консервативный сценарий предполагает работу не менее чем на 80% мощности. Решение о строительстве второй очереди Тайшета пока не принято. Строительство второй очереди Тайшетского анодного завода запланировано на конец 2023 года.

Издержки "Русала" во втором полугодии 2021 года и 2022 году должны вырасти на фоне сезонного повышения стоимости энергии и тарифов на электроэнергию в Сибири с 2022 году, а также увеличения цен на нефть и затрат на глинозем из-за подорожания газа (особенно это коснется зарубежных активов), говорится в обзоре.

Приоритетным проектом компании сейчас является модернизация алюминиевых заводов, которая не предполагает значительного расширения производства, но должна быть благоприятна с точки зрения ESG-повестки.

Представители "Русала" также отметили, что по соглашению с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), компания не должна подвергаться санкциям, если она соблюдает согласованные ранее условия, что ограничивает вероятность прямых санкций против "Русала", хотя и не может полностью компенсировать риск косвенного эффекта от широкомасштабных антироссийских мер. Тем не менее, "Русал" считает маловероятным введение прямых санкций против российской алюминиевой промышленности, поскольку они их могут вызвать стресс на мировом рынке, учитывая, что Россия обеспечивает около 30% мировых поставок вне Китая, говорится в обзоре.