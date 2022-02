Регулятор в США подал в суд на Tesla из-за дискриминации и харассмента

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Калифорнийский Департамент справедливой занятости и жилищного строительства (Department of Fair Employment and Housing, DFEH) подал иск против производителя электромобилей Tesla Inc из-за дискриминации и харассмента.

В сообщении регулятора говорится, что иск касается рабочей обстановки на предприятии Tesla во Фремонте, основном автомобильном заводе компании в США.

"Получив сотни жалоб от сотрудников, DFEH нашел свидетельства того, что завод Tesla во Фремонте является местом расовой сегрегации, где темнокожие работники подвергаются расистским оскорблениям и дискриминации в вопросах рабочих задач, дисциплины, оплаты труда и продвижения, что создает враждебную рабочую обстановку", - заявил директор ведомства Кевин Киш.

В свою очередь, Tesla раскритиковала расследование DFEH в своем блоге перед тем, как регулятор обнародовал иск.

"Tesla выступает решительно против всех форм дискриминации и харассмента, в компании есть специальная команда по взаимоотношениям сотрудников, которая отвечает на все жалобы и анализирует их", - говорится в сообщении компании.

В нем также сказано, что компания предоставляет "самые высокооплачиваемые рабочие места в автомобильной отрасли для более чем 30 тыс. калифорнийцев". Tesla назвала иск DFEH "несправедливым и контрпродуктивным". Компания перенесла штаб-квартиру из Калифорнии в Техас в минувшем году, однако в Калифорнии до сих пор сосредоточен значительный объем производства электромобилей Tesla.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,3%.