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SEC потребовала от Tesla данные о согласовании твитов Маска с юристами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США потребовала от Tesla Inc. информацию о том, каким образом исполняются условия соглашения, по которым твиты Илоны Маска должны предварительно согласовываться с юристами.

Tesla сообщила, что регулятор ждет от нее данных относительно "процедур управления, связанных с выполнением условий соглашения" с SEC. Это требование SEC компания получила 16 ноября 2021 года.

В 2018 году SEC обвинила Маска в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, когда написал в твиттере о своих планах выкупить Tesla. Спустя 17 дней после публикации этого сообщения выяснилось, что для столь громкого заявления никаких фактических оснований не было и Маск не намерен делать Tesla частной.

Тогда он сам и Tesla выплатили по $20 млн для урегулирования претензий регулятора. Кроме того, Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla и обязался впредь согласовывать свои твиты с юристами компании.

Однако поведение Маска не сильно изменилось, и в феврале 2019 года SEC потребовала от главы Tesla в рамках судебной процедуры подписать новое соглашение, в котором были более четко прописаны ограничения для публикации им информации в соцсетях. Среди тем, которые Маск не должен обсуждать в твиттере без предварительного согласования, - все, что связано с бизнесом Tesla: это данные о продажах, объемах производства, новых видах продукции, сделках M&A и финансовых показателях.

Илон Маск Tesla США SEC

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