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ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц накануне решения ЦБ по ключевой ставке, рост составит до 1,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении госбанка.

"ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам до 10% годовых, не дожидаясь сегодняшнего решения регулятора по ключевой ставке. Таких выгодных условий на рынке не было уже семь лет (...) Это поддержит тренд на рост популярности рублевых вкладов, для которых 2022 год может стать одним из самых успешных", - прокомментировал решение начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

По прогнозам большинства аналитиков, Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 9,5%.

Новые базовые ставки по вкладам ВТБ составят от 8% до 9%, при подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность по ним повысится еще на 1 п.п. Таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 10% годовых.

ВТБ в 2022 году прогнозирует рост портфеля привлеченных средств в пределах 10%, основным драйвером станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте.

Ряд крупных банков в начале года объявили о повышении ставок по вкладам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. При этом Сбербанк, на которого приходится 45% рынка вкладов населения, пока не планировал повышать доходность по вкладам. "У нас акции перманентные, поэтому нет", - говорил журналистам в середине января глава банка Герман Греф.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 в третьей декаде декабря выросла до 7,74%.

ВТБ ЦБ РФ Максим Степочкин

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