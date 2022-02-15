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Сбербанк в ближайшую неделю пересмотрит ставки по кредитам и депозитам

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в течение ближайшей недели примет решение о пересмотре ставок по депозитам и кредитам, заявил на пресс-конференции глава банка Герман Греф.

Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 9,5%. По словам Грефа, это решение заставит и Сбер пересмотреть свои ставки "и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам".

"Я думаю, что в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", - сказал он.

Ставки по ипотеке Сбербанк повысил две недели назад: с 1 февраля стоимость кредита на покупку жилья выросла на 1 процентный пункт (п.п.). Так, ставки по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья, загородной недвижимости, комнаты, по молодежной ипотеке (после первого года) теперь начинаются от 10,3% (ранее от 9,3%), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 10,9% (от 9,9% ранее). Ставка по кредиту на покупку гаража или машиноместа составляет от 11,1% (от 10,1% ранее). Ставка по кредиту на строительство жилого дома начинается от 10,6% (от 9,9% ранее), по ипотеке для иностранцев - от 10,6% (ранее от 9,6%).

Ряд крупных банков в начале 2022 года объявили о повышении ставок по вкладам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.

Сбербанк Герман Греф Банк России

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