Долговой рынок ждет повышения ключевой ставки минимум на 100 б.п. Обзор

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты долгового рынка уверены в повышении ключевой ставки ЦБ РФ минимум на 100 базисных пунктов и в продолжении паузы на первичном долговом рынке, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Интерфаксом".

Без надежды на смягчение

Опрошенные эксперты единодушны: Банк России будет действовать на ближайшем заседании жестко.

"Ожидаю повышение ключевой ставки. Если месяц назад консенсус был на повышение на 50 б.п., то в последнее время он смещается все выше. Не исключаю повышения и на 100 б.п. - до 9,5%", - говорит начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Впрочем, этот прогноз еще не самый мрачный.

"По моей оценке, на ближайшем заседании Банк России поднимет ключевую ставку на 100 б.п. - до 9,50%, при этом не исключаю и более решительного шага - повышения на 125 б.п., до 9,75%", - сказал главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, возможное повышение на 125 б.п. обусловлено целым рядом факторов, среди которых можно выделить, в первую очередь, высокие темпы инфляции. По недельным данным, в январе она превысила 8,8% в годовом выражении (против 8,39% по итогам прошлого года). Инфляция, по его мнению, может сохраниться или даже продолжить свой рост в ближайшие месяцы, превысив уровень в 9% год к году, на фоне ослабления национальной валюты в результате роста геополитических рисков.

Некоторое смягчение риторики, как полагает Ермак, возможно только в случае такого радикального шага.

"После этого решения можно ожидать определенного смягчения риторики последующего заявления регулятора в части отказа от слов о возможности "дальнейшего повышения ключевой ставки" и замены их на возможность "принимать решения по ключевой ставке" с учетом фактической текущей ситуации", - поясняет Ермак.

В противном случае ЦБ снова наведет страху на и без того напуганных эмитентов и инвесторов.

"Риторика ЦБ будет оставаться весьма жесткой на фоне движения цен наверх по широкому кругу товаров и услуг. При этом регулятор также повысит прогноз по инфляции с текущих 4-4,5% на конец года, а также траекторию средней ключевой ставки. Это позволит участникам рынка оценить, насколько еще ключевая ставка может быть повышена в течение года", - полагает старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Минфин на передовой

Первичный рынок уже не первый месяц стоит на паузе. Ведущие заемщики не спешат занимать по завышенным ставкам, компании поменьше не всегда могут рассчитывать на спрос.

Фактически единственным крупным участником первичного рынка остается Минфин.

На рынке ОФЗ на прошлой неделе состоялся первый после двухнедельной паузы аукцион по размещению, результаты которого стали лучшими с точки зрения объема спроса и привлечения денежных средств за последние пять месяцев.

"При этом, несмотря на относительно низкую премию, которая составила порядка 2 б.п. против "обычных" 4-5 б.п. для большей части предыдущих размещений, такого высокого уровня доходности на аукционах не наблюдалось с начала осени 2017 года", - напомнил Ермак.

Возобновление аукционов стало возможно благодаря улучшению конъюнктуры долгового рынка на фоне снижения геополитических рисков и откату доходностей ОФЗ от максимальных уровней.

"По нашей оценке, вклад геополитики в доходности ОФЗ - 75-100 б.п. по сравнению с бумагами стран-аналогов. Движение наверх произошло без каких-то значимых заявлений регулятора или данных по инфляции. Геополитика создала буфер, который уже включает в себя и будущие действия регулятора, мы не ожидаем, что решение по ставке ЦБ окажет значимое влияние на кривую доходности ОФЗ, поскольку участники рынка уже закладывают терминальную ставку вблизи 10%", - полагает Сергей Коныгин.

О возвращении других эмитентов на первичный долговой рынок в обозримом будущем говорить не приходится.

По мнению Василия Карпунина, выход корпоратов возможен ближе к концу текущего года, когда замедлится инфляция и начнется цикл снижения ставок.

Впрочем, отдельные сделки все-таки будут.

"Очевидно, что в ближайшие месяцы продолжится размещение инвестиционных и структурных облигаций, ВДО, а также возможен выход на рынок отдельных корпоративных эмитентов с целью рефинансирования погашаемых займов", - полагает Александр Ермак.

Без возможности рефинансироваться

По подсчетам БК "Регион", общий объем погашаемых в первой половине 2022 года займов составляет более 600 млрд рублей и более 1,2 трлн рублей за год в целом. При этом далеко не все эмитенты смогут рефинансировать погашаемые выпуски даже по высоким ставкам.

Первой жертвой сложившейся ситуации на рынке уже стала "Обувь России".

3 февраля техдефолт по облигациям компании "Обувь России" серии БО-07 стал реальным, компания не смогла погасить выпуск на сумму 592 млн рублей.

Инвесторов волнует судьба остальных выпусков в обращении. Всего у компании 8 выпусков биржевых облигаций на 4,753 млрд рублей, все "Мосбиржа" уже перевела в дефолтные режимы торгов.

Судьбу "ОР" могут разделить и другие эмитенты.

"Думаю, в этом году количество дефолтов будет выше по сравнению с прошлым годом. Связано это будет в первую очередь именно со сложностями в рефинансировании обязательств. Не скажу, что есть целые сектора в группе риска, скорее в каждом секторе есть компании, которые подвержены риску дефолта больше, чем другие. В первую очередь, это компании, имеющие высокую долговую нагрузку и слабую способность генерировать денежные потоки", - считает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

В этих условиях инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. Впрочем, как только ситуация хоть немного стабилизируется, эмитенты качественных бумаг смогут рассчитывать на повышенный спрос.

"Отсутствие полноценного первичного рынка по ОФЗ и крайне редкие сделки на рынке корпоративных облигаций, а также постоянные поступления на рынок денежных средств от выплат купонов и погашений формируют избыток ликвидности у инвесторов, о чем, в частности, свидетельствует результат состоявшегося после паузы аукциона по размещению ОФЗ", - напоминает Ермак.