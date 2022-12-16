ФАС оштрафовала "дочку" "ЛУКОЙЛа" за завышение цен на АЗС в Пермском крае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пермское управление ФАС России оштрафовало ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" на 650 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты (ч.1 ст. 14.31 КоАП РФ), сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Основанием для возбуждения административного дела стало ранее принятое Пермским УФАС решение, согласно которому ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" было признано нарушившим антимонопольное законодательство (ч. 1 ст. 10 Закона "О защите конкуренции"). Антимонопольный орган установил, что компания доминирует на товарном рынке нефтепродуктов в Пермском крае.

При рассмотрении дела управление пришло к выводу, что расходы компании, необходимые для розничной реализации бензинов Аи-92 и Аи-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, отмечает УФАС, у компании не было объективных экономических оснований для повышения стоимости бензина на АЗС, рост розничных цен в подобной ситуации являлся необоснованным.

Пресс-служба отмечает, что в ходе рассмотрения антимонопольного дела компания снизила среднюю цену автомобильных бензинов Аи-92 и Аи-95 на автозаправках почти на 1,5 рубля, а максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае, оставалась стабильной на протяжении текущего года.

Это не первый случай возбуждения антимонопольных дел в отношении "дочек" "ЛУКОЙЛа" за завышение розничных цен на бензин в регионах Приволжского федерального округа.

Так, в ноябре нижегородское УФАС по аналогичным основаниям оштрафовало ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" на 650 тыс. рублей за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты в Нижегородской области.

В том же месяце кировское УФАС по схожим обстоятельствам признало необоснованным повышение "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродуктом" цен на бензин на АЗС в Кировской области. О назначении административного штрафа пока не сообщалось.

ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимается реализацией топлива, масел, сопутствующих товаров, хранением нефтепродуктов и эксплуатацией нефтебаз в республиках Башкирия, Татарстан, на территории Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Кировской и Ульяновской областей, Удмуртской республики, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. В состав предприятия входят более 600 автозаправочных комплексов и 11 нефтебаз.