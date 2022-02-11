Сечин заявил, что прибыль "Роснефти" за 2021 г. обеспечит рекордный уровень дивидендов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прибыль "Роснефти" за 2021 год позволяет акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды.

"В конце 2021 года совет директоров компании одобрил стратегию "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход", которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой. Мы ожидаем, что благодаря реализации новой стратегии "Роснефть" укрепит свои позиции на мировом рынке углеводородов в качестве надежного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие на окружающую среду", - приводятся в сообщении компании слова главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"На фоне восстановления мировой экономики компания по итогам 2021 года получила рекордные финансовые показатели. Благодаря усилиям менеджмента и благоприятной внешней конъюнктуре "Роснефть" достигла максимальных значений показателей EBITDA и чистой прибыли за всю историю компании. Последовательно работая над достижением одной из ключевых целей обновленной стратегии компании - укреплением лидерских позиций по удельным затратам на добычу - менеджмент уже в 2021 году добился снижения этого показателя до $2,7/б.н.э., что на 3,6% ниже, чем в 2020 году. Это минимальное значение за последние пять лет", - отметил он.

"В 2021 году мы продолжили оптимизировать портфель добычи. Продажа хвостовых активов со значительной степенью выработанности, обводненности и относительно высоким углеродным следом позволила нам в полной мере сконцентрироваться на реализации масштабных проектов. В прошлом году к нашему флагманскому проекту "Восток Ойл" присоединился новый акционер. Это является очередным подтверждением востребованности проекта и его высокой прогнозируемой экономической эффективности", - продолжил руководитель НК.

"Мы ожидаем, что по мере успешной реализации проект "Восток Ойл" будет в полной мере отражен в оценке компании. Вместе с усилиями по повышению операционной и финансовой эффективности, реализацией крупных нефтяных и газовых проектов, а также проектов развития НПЗ этот фактор будет определяющим для стабильного роста стоимости акций "Роснефти" на годы вперед. Учитывая приверженность компании дивидендной политике, прибыль за 2021 год обеспечит рекордный уровень дивидендов. Это в полной мере соответствует целям стратегии компании по увеличению выплат акционерам и росту доходности акций", - заявил Сечин.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за II полугодие 2021 года в 501 млрд руб. позволяет рассчитывать на финальные дивиденды в 23,6 руб. на акцию. Суммарные дивиденды, с учетом выплаченных за первое полугодие в размере 18,03 руб./а, могут составить 48,4 руб./а по сравнению с 33,41 руб./а в 2019 году, когда был зафиксирован предыдущий максимум.

Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО и предусматривает возможность выплат два раза в год. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".