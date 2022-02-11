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Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Показатель стал рекордным для истории компании - 883 млрд рублей

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" за 2021 год по МСФО достигла рекордного значения в истории компании - 883 млрд рублей, это более чем в шесть раз превышает показатель 2020 года.

В IV квартале 2021 года чистая прибыль компании снизилась в 1,7 раза год к году и составила 187 млрд рублей. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 201 млрд рублей. Наиболее близким оказался прогноз "Атона" - 185 млрд рублей. Один из крупнейших акционеров "Роснефти" - BP (19,75%) - ориентировался на показатель в 183 млрд рублей.

Свободный денежный поток компании в IV квартале 2021 года снизился в 2,3 раза к III кварталу, до 164 млрд рублей, в целом за год превысил 1 трлн рублей, увеличившись в 2,5 раза к 2020 году.

Чистый финансовый долг и торговые предоплаты "Роснефти" по сравнению с началом прошлого года уменьшились на $5,5 млрд.

Капзатраты компании в последнем квартале прошлого года выросли на 60% к III кварталу, до 360 млрд рублей, за 2021 год превысили 1 трлн рублей.

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Роснефть

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