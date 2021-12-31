Петербургу выделили 6 млрд руб. на развязку между платными скоростными магистралями

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2022-2023 годах по 3 млрд рублей на строительство Витебской развязки, которая соединит две платные магистрали Петербурга - Западный скоростной диаметр (ЗСД) и проектируемую Широтную магистраль скоростного движения (Восточный скоростной диаметр).

В целом за два года финансирование составит 6 млрд рублей.

В распоряжении правительства РФ от 29 декабря 2021 года №3952-р, которое было опубликовано в пятницу, говорится о реализации проекта "Подключение Западного скоростного диаметра (северенее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом".

Согласно документу, протяженность развязки составит 2,6 км. Стоимость оценивается в 36 млрд 724 млн 885 тыс. рублей. Ввести объект планируется в 2024 году.

В июле сообщалось, что правительство РФ выделило 3 млрд рублей на строительство этой развязки. Первый транш из Москвы в размере 1 млрд рублей поступил в Петербург еще в 2020 году. Таким образом, общее финансирование из федерального бюджета должно составить 10 млрд рублей.

Власти Петербурга оценивают стоимость проекта в 39 млрд рублей, включая подготовку территории. Городской бюджет должен выделить 19 млрд рублей, оставшиеся 10 млрд - частные инвесторы.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между банком ВТБ, Газмпромбанком, Европейским банком развития и концессионером двух платных магистралей ООО "Магистраль северной столицы (МСС)" (входит в "ВТБ инфраструктурный холдинг") о финансировании строительства Витебской развязки как раз на 10 млрд рублей.

Объект уже начали возводить в марте этого года года на пересечении ЗСД и Благодатной улицы. Подрядчиком выступила компания "ПУСК-Лимак-Север". На шести полосах для движения пропускная способность должна составить до 70 тысяч автомобилей в сутки.

Витебская развязка считается первым этапом Широтной магистрали скоростного движения (Восточного скоростного диаметра), которая должна соединить северную и восточную части города. Протяженность трассы, которая пройдет как по территории Петербурга, так и Ленинградской области составит более 27 км. Дорогу должны построить в шесть этапов. Она должна образовать с Западным скоростным диаметром и Кольцевой автодорогой (КАД) единую систему скоростных магистралей Петербурга.