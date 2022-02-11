Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

Volvo и Saab сократили квартальную выручку из-за дефицита микросхем

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars сообщил, что сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 56%, выручку - на 6,1% на фоне дефицита компонентов.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 2,12 млрд шведских крон ($230,6 млн) против 4,83 млрд крон годом ранее. Квартальная выручка Volvo уменьшилась до 80,08 млрд крон c 85,3 млрд крон за тот же период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль Volvo в размере 2,8 млрд крон при выручке в 75,11 млрд крон.

Валовая маржа, тем не менее, увеличилась до 20,7% с 18,6% благодаря повышению цен на автомобили.

Падение выручки и прибыли в Volvo объясняют проблемами в цепочках поставок и дефицитом некоторых компонентов, в частности микросхем. Компания ожидает, что эти факторы продолжат оказывать ограничивающее влияние на рост, поскольку глобальная нехватка чипов продлится в течение 2022 года. Тем не менее, Volvo рассчитывает наращивать объемы продаж за счет высокого спроса на автомобили компании.

"Мы прогнозируем высокий спрос со стороны клиентов и ожидаем, что доля электрокаров на рынке будет расти быстрее", - заявил глава Volvo Хокан Самуэльссон.

В то же время выручка компании за 2021 год в размере 282 млрд крон стала рекордной за всю историю Volvo и выросла по сравнению с 262,8 млрд крон, полученными в 2020 году.

Шведский автопроизводитель и производитель военной техники Saab AB также сообщил о падении выручки в четвертом квартале на 4,4%, до 11,94 млрд крон, из-за проблем в поставках компонентов.

Тем не менее, квартальная чистая прибыль компании выросла до 733 млн крон с 598 млн крон годом ранее. Эксперты FactSet прогнозировали чистую прибыль Saab на уровне 718 млн крон при выручке в 11,6 млрд крон.

Компания планирует увеличить дивиденды за 2021 год до 4,9 кроны с 4,7 кроны в 2020 году.

Volvo Saab Швеция Хокан Самуэльссон

Новости по теме

Новости

Банк России увидел риски перегрева экономики РФ

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ в адрес своего расчетного банка

"Транснефть" сочла неконституционной идею урезать права "квазиказначеек"

PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });