Volvo и Saab сократили квартальную выручку из-за дефицита микросхем

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars сообщил, что сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года на 56%, выручку - на 6,1% на фоне дефицита компонентов.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила 2,12 млрд шведских крон ($230,6 млн) против 4,83 млрд крон годом ранее. Квартальная выручка Volvo уменьшилась до 80,08 млрд крон c 85,3 млрд крон за тот же период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали чистую прибыль Volvo в размере 2,8 млрд крон при выручке в 75,11 млрд крон.

Валовая маржа, тем не менее, увеличилась до 20,7% с 18,6% благодаря повышению цен на автомобили.

Падение выручки и прибыли в Volvo объясняют проблемами в цепочках поставок и дефицитом некоторых компонентов, в частности микросхем. Компания ожидает, что эти факторы продолжат оказывать ограничивающее влияние на рост, поскольку глобальная нехватка чипов продлится в течение 2022 года. Тем не менее, Volvo рассчитывает наращивать объемы продаж за счет высокого спроса на автомобили компании.

"Мы прогнозируем высокий спрос со стороны клиентов и ожидаем, что доля электрокаров на рынке будет расти быстрее", - заявил глава Volvo Хокан Самуэльссон.

В то же время выручка компании за 2021 год в размере 282 млрд крон стала рекордной за всю историю Volvo и выросла по сравнению с 262,8 млрд крон, полученными в 2020 году.

Шведский автопроизводитель и производитель военной техники Saab AB также сообщил о падении выручки в четвертом квартале на 4,4%, до 11,94 млрд крон, из-за проблем в поставках компонентов.

Тем не менее, квартальная чистая прибыль компании выросла до 733 млн крон с 598 млн крон годом ранее. Эксперты FactSet прогнозировали чистую прибыль Saab на уровне 718 млн крон при выручке в 11,6 млрд крон.

Компания планирует увеличить дивиденды за 2021 год до 4,9 кроны с 4,7 кроны в 2020 году.