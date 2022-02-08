ЕС принял закон о европейских чипах для преодоления отставания в производстве

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе во вторник принят Закон о европейских чипах - стратегический проект, призванный наверстать отставание ЕС в разработке и производстве микросхем.

"С долей мирового рынка полупроводников, составляющей всего 10%, Европа сильно зависит от нескольких иностранных поставщиков", - заявила, комментируя принятие закона, исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Закон предусматривает расширение государственного финансирования проектов, помощь малым и средним предприятиям, международную кооперацию с "партнерами-единомышленниками".

Вестагер объяснила, что почти все производственные мощности в странах ЕС сосредоточены на так называемых "устаревших чипах". Это сравнительно крупные микросхемы, которые уже составляют неотъемлемую часть многих устройств - например, в автомобилях и радиоаппаратуре. Они будут по-прежнему важны и продолжат развиваться в будущем.

Но в переходе Европы на "зеленые" и цифровые технологии требуются и передовые микросхемы меньшего размера. Это также центральный элемент восстановления Европы от пандемии COVID-19 и ее долгосрочной конкурентоспособности.

В целом Вестагер ожидает, что потребность Европы в чипах удвоится в следующем десятилетии. Но ЕС сталкивается с проблемой серьезного и глобального дефицита чипов. Внезапный и высокий спрос на цифровые устройства ускорен пандемией.

Зампред ЕК отметила, что ЕС начинает не с нуля, у него хорошие позиции разработке конкретных полупроводниковых компонентов, в производстве материалов для чипов и оборудования для их производства. ЕС является мировым центром исследований в этой области. Ему надо укрепить эти сильные стороны, преодолеть разрыв между исследованиями и производством.

Но все это Европа не может сделать в одиночку, заявила чиновница: "Мы уже обсуждаем проблему чипов с американскими партнерами в рамках Совета по торговле и технологиям. Собираемся делать то же и с другими партнерами-единомышленниками, такими как Япония, Южная Корея и Сингапур".