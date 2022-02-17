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Продажи автомобилей в ЕС в январе упали до рекордно низкого уровня

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2022 года продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 6% к январю 2021 года и составили 682 596 штук. Это рекордно низкий для января показатель за все время ведения расчетов, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

Статистика дается по информации о зарегистрированных новых машинах без учета Мальты, по которой нет данных.

Падение продаж продолжается четвертый месяц подряд на фоне сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых компонентов.

Из четырех крупнейших рынков региона на двух было зафиксировано сильное снижение продаж: в Италии - на 19,7% и во Франции - на 18,6%. Продажи в Германии выросли на 8,5%, в Испании - на 1%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в январе сократилось на 2,4% - до 822 423.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в минувшем месяце сократились на 7%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 15,1%, BMW - на 9,2%, Mercedes-Benz - на 13,8%.

Реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 3,5%, в том числе машин Lada - подскочила в 2,5 раза (до 154 автомобилей).

Toyota увеличила продажи на 9,7%, южнокорейская Hyundai - на 28,7%.

ACEA Евросоюз Германия Франция Италия Испания Volkswagen Stellantis BMW Mercedes-Benz Renault Toyota

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