РЖД в январе удвоили перевозки рыбопродукции из Приморья

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе 2022 года вывезли из Приморья 58,5 тысячи тонн рыбопродукции и морепродуктов, что в 2,1 раза больше, чем в январе 2021 года, сообщила пресс-служба дальневосточного филиала компании ДВЖД.

Перевозка в контейнерах в январе составила 39 тысяч тонн (рост в 2,6 раза), в рефрижераторных вагонах - 19,5 тысячи тонн (рост на 54,7%).

Основная масса рыбной продукции с начала года отгружена в адрес грузополучателей Московской области (19 тысяч тонн), Урала (6 тысяч тонн) и Сибири (6,6 тысячи тонн).

Экспортные отправки рыбы и морепродуктов с железнодорожных станций Приморья в январе составили 16,1 тысячи тонн, в том числе 12,6 тысячи тонн отправлено в Китай.

Железнодорожные перевозки морепродуктов из Приморского края в КНР стартовали в мае 2021 года и стали альтернативой доставке автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений надзорных органов Китая.

По железной дороге из Приморского края отправляется большая часть рыбопродукции.

В 2021 году РЖД отправили со станций Приморья 680 тысяч тонн рыбопродукции, что на 37,3% больше, чем в 2020 году. Это - рекордный показатель за все время работы РЖД

В 2021 году на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы в связи с тем, что Китай, куда поставлялась значительная часть дальневосточных уловов, прекратил выгрузку иностранных судов из-за COVID-19, а внутренних мощностей по переработке в регионе недостаточно. В последние годы перед рыбным комплексом страны ставится задача увеличения поставок рыбы на внутренний рынок и переработки ее на отечественных предприятиях.