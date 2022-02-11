Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

РЖД в январе удвоили перевозки рыбопродукции из Приморья

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе 2022 года вывезли из Приморья 58,5 тысячи тонн рыбопродукции и морепродуктов, что в 2,1 раза больше, чем в январе 2021 года, сообщила пресс-служба дальневосточного филиала компании ДВЖД.

Перевозка в контейнерах в январе составила 39 тысяч тонн (рост в 2,6 раза), в рефрижераторных вагонах - 19,5 тысячи тонн (рост на 54,7%).

Основная масса рыбной продукции с начала года отгружена в адрес грузополучателей Московской области (19 тысяч тонн), Урала (6 тысяч тонн) и Сибири (6,6 тысячи тонн).

Экспортные отправки рыбы и морепродуктов с железнодорожных станций Приморья в январе составили 16,1 тысячи тонн, в том числе 12,6 тысячи тонн отправлено в Китай.

Железнодорожные перевозки морепродуктов из Приморского края в КНР стартовали в мае 2021 года и стали альтернативой доставке автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений надзорных органов Китая.

По железной дороге из Приморского края отправляется большая часть рыбопродукции.

В 2021 году РЖД отправили со станций Приморья 680 тысяч тонн рыбопродукции, что на 37,3% больше, чем в 2020 году. Это - рекордный показатель за все время работы РЖД

В 2021 году на Дальнем Востоке обострилась проблема хранения и переработки рыбы в связи с тем, что Китай, куда поставлялась значительная часть дальневосточных уловов, прекратил выгрузку иностранных судов из-за COVID-19, а внутренних мощностей по переработке в регионе недостаточно. В последние годы перед рыбным комплексом страны ставится задача увеличения поставок рыбы на внутренний рынок и переработки ее на отечественных предприятиях.

РЖД ДВЖД Приморье Китай Московская область Урал Сибирь

Новости по теме

Новости

Банк России увидел риски перегрева экономики РФ

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 9,5%

WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ в адрес своего расчетного банка

"Транснефть" сочла неконституционной идею урезать права "квазиказначеек"

PGNiG в ответ на иск "Газпрома" подала встречный иск о снижении цены

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в шесть раз

ВТБ повышает ставки по вкладам физлиц перед пятничным решением ЦБ

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетного банка платежной системы WebMoney

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });