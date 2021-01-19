В китайском Даляне 10 судов из РФ больше месяца ждут выгрузки рыбы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Больше месяца 10 российских судов ожидают выгрузки рыбы в китайском порту Далянь, который из-за COVID-19 закрыт для приема иностранных судов.

В связи со сложившейся в торговле рыбой с Китаем ситуацией вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору проработать вопрос по увеличению объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями, сообщает его пресс-служба.

Поручено также доложить о результатах реализации программы по предоставлению квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели. Как заявил Трутнев, которого процитировали в пресс-релизе, рыбохозяйственный комплекс является для Дальнего Востока "важнейшей отраслью экономики": 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на этот регион, "а если взять во внимание Арктику, то это уже 82%".

"Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В его рамках на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке", - отметил вице-премьер.

Росрыболовству также поручено доложить об имеющихся в портовых городах округа свободных холодильных мощностях, предоставить сведения о принимаемых мерах безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и мероприятиях по восстановлению беспрепятственных поставок рыбы в Китай.

В пресс-релизе напоминается, что в Китай направляют порядка 70% от общего российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября 2020 года Россельхознадзор получил от КНР несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта.

В конце декабря 2020 года из-за вспышки заболевания среди портовых рабочих Даляня китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. В результате в настоящее время на рейде порта уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции.

Как сообщалось, ситуация усугубляется тем, что с 1 января началась охотоморская минтаевая путина, в ходе которой до 10 апреля планируется добыть свыше 915 тыс. тонн рыбы. Как правило, 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого объема рыбы.