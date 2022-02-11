Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ сейчас находится на пике

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ сейчас находится на пиковых значениях, ее замедление ожидается в конце первого, во втором квартале, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Если говорить о месячных значениях - сезонносглаженных, то пик мы прошли, он был в октябре", - отметила она.

"Если говорить о годовых показателях, которые учитывают рост цен за последние 12 месяцев, то мы где-то находимся на пиковых значениях сейчас", - сказала Набиуллина.

"Мы не ждем какого-то резкого ускорения, но пока не произошло разворота, чтобы мы могли сказать, что есть точно устойчивый тренд на замедление инфляции. Мы находимся где-то в пиковых значениях. Ожидаем замедления к концу первого квартала, во втором квартале. Но про тренд можно будет говорить чуть позже, когда мы увидим, что он устойчивый", - ответила Набиуллина на вопрос, когда она ожидает прохождения пика по годовой инфляции.

Как сообщалось, по данным Росстата, годовая инфляция в РФ в январе 2022 года ускорилась до 8,73% с 8,39% на конец декабря, в начале феврале годовая инфляция подросла до 8,8%.

ЦБ в пятницу повысил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 5-6% с 4,0-4,5%.