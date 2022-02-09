Годовая инфляция в РФ за январь и первые дни февраля ускорилась до 8,8%

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в январе 2022 года составила 0,99% после 0,82% в декабре 2021 года, 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре, сообщил в среду Росстат.

В годовом выражении инфляция в январе 2022 года, по данным Росстата, ускорилась до 8,73%, а к 4 февраля - до 8,80%.

Инфляция в январе оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на январь, подготовленный "Интерфаксом" в начале февраля, равнялся 1,1%.

В январе 2021 года инфляция была значительно ниже и равнялась 0,67%.

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в январе 2022 года составил 100,82% против 100,50% в январе 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в январе вырос до 109,24% со 108,89% в декабре 2021 года.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,44% (в годовом сравнении - на 11,09%). В том числе плодоовощная продукция подскочила в январе в цене на 6,59% (в годовом выражении - на 15,96%). Непродовольственные товары в январе подорожали на 0,67% (в годовом сравнении - на 8,73%). Услуги в январе стали дороже на 0,76% (в годовом выражении - на 5,38%).

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной инфляции. Инфляция в РФ с 29 января по 4 февраля составила 0,29% после 0,19% с 22 по 28 января и 0,22% с 15 по 21 января. С начала февраля к 4 февраля цены выросли на 0,17%, с начала года - на 1,16%.

Среднесуточный рост цен за 4 дня февраля 2022 года, по данным Росстата, составил 0,042% (против среднесуточных 0,025% за период с 1 по 8 февраля 2021 года).

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 11 февраля, может повысить ключевую ставку в очередной раз на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 9,5%, считает большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале недели, порция данных Росстата по инфляции в январе и за первые четыре дня февраля вряд ли приведет к коррекции их ожиданий. При этом несколько экспертов не исключают повышения ставки меньшим шагом - на 50-75 б.п.

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

ЦБ при этом в декабре сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%, который Банку России возможно все-таки придется повысить на предстоящем 11 февраля заседании совета директоров (одновременно будет опубликован обновленный среднесрочный прогноз).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции на 2022 год значительно вырос - до 5,5% с 5,1% по опросу месяц назад.