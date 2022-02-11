Набиуллина сказала, что ЦБ рассматривал повышение ставки до 10%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 11 февраля рассматривал два варианта повышения ключевой ставки: на 100 и сразу на 150 базисных пунктов (б.п.), рассказала после этого заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ повысил ставку на 100 б.п., до 9,5%.

"На самом деле мы рассматривали не очень широкий диапазон. Мы рассматривали два решения: повышение ставки на 100 б.п. и повышение ставки на 150 б.п. В итоге выбрали 100 б.п., учитывая, что много неопределенностей, и для того, чтобы сохранить гибкость реакций денежно-кредитной политики на меняющиеся обстоятельства на поступающие данные, очень предметно рассматривали эти два варианта", - сказала Набиуллина.

"Так как ситуация быстро меняется, тяжело определять, что такое стандартный шаг. Но можно так сказать, что сейчас, в текущих условиях, 100 б.п. - это менее нестандартный шаг, чем мы считали раньше. И вполне возможно, что нам такого уровня шаги придется принимать", - добавила глава она.

На этой пресс-конференции она допустила, что ЦБ может и дальше повысить ставку, а ее понижение будет более медленным, чем повышение.