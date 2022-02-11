Закупки зерна в госфонд в этом году могут составить 1,2 млн тонн

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Государство планирует в этом году закупить в интервенционный фонд 1,2 млн тонн зерна, сообщила заместитель генерального директора "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Ксения Боломатова на конференции "Где маржа 2022" в пятницу.

"В этом году планируется закупить зерновых 1,2 млн тонн", - сказала она.

ОЗК является госагентом государственного интервенционного фонда.

"Уже все процедуры подготовительные начаты, банк-кредитор одобрен. ОЗК как агент сейчас в стадии отбора страхователей и хранителей (запасов фонда - ИФ). Думаю, что все это полностью будет готово к апрелю. С НТБ правила проведения открытых торгов в рамках интервенций согласованы", - сообщила Боломатова.

Всего за 2022-2024 годы в фонд будет закуплено 3 млн тонн зерна и 250 тыс. тонн сахара.

По ее словам, фонд хорошо себя зарекомендовал. "С 2001 года через него прошло 17 млн тонн зерна, и мукомолам всегда он был в помощь в период резких колебаний цен", - заявила она.

Боломатова также сообщила, что в настоящее время ОЗК вместе с "Деметра Холдингом" прорабатывают индикаторы для создания на рынке зерна инструментов хеджирования. "Эти инструменты должны помочь мукомолам переработчикам, животноводам, в том числе экспортерам и сельхозпроизводителям, гарантировать себе маржу плановую и защититься от колебаний цен", - сказала она, напомнив, что ОЗК в настоящее время проводит на НТБ аукционы по закупкам зерна. "Биржевые аукционы могут быть индикаторами. Уже сейчас мы видим, что на них рынок смотрит", - добавила Боломатова.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен – снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.