Второго зарубежного партнера в "Восток Ойл" привлекли по той же оценке, что и первого

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Второй иностранный партнер приобрел долю в масштабном арктическом проекте "Роснефти" "Восток Ойл" исходя из той же оценки, что и первый, следует из отчета нефтяной компании.

В октябре НК сообщила о закрытии сделки с консорциумом компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) по продаже 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл". Сумма сделки тогда не раскрывалась.

"Роснефть" назвала ее в своем отчете, опубликованном в пятницу, - 3,5 млрд евро, или 299 млрд руб. по курсу на дату получения денежных средств.

Таким образом, в сделку заложена оценка 70 млрд евро за весь "Восток Ойл". По такой же стоимости в конце 2020 года долю в проекте приобрел международный трейдер Trafigura (10% за 7 млрд евро).

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти).

Проект "Восток Ойл" является одним из основных для "Роснефти" в настоящее время. Потенциал добычи жидких углеводородов может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу компания оценивает в более чем 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка сырья через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.